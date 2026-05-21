Тьен вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Женеве после победы над Михельсеном
20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Женеве обыграл соотечественника Алекса Михельсена, занимающего в мировом рейтинге 41-е место, и вышел в полуфинал. Встреча соперников продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1.
Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 19:10 МСК
Алекс Михельсен
Лёнер Тьен
По ходу матча Михельсен подал навылет два раза, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Тьен выполнил три эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал все семь брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира в Женеве круге Тьен сразится с победителем матча между Артуром Риндеркнешем и Александром Бубликом.
