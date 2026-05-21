Алекс Михельсен — Лёнер Тьен, результат матча 21 мая 2026, счёт 0:2, 1/4 финала; ATP 250 Женева

Тьен вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Женеве после победы над Михельсеном
20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Женеве обыграл соотечественника Алекса Михельсена, занимающего в мировом рейтинге 41-е место, и вышел в полуфинал. Встреча соперников продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:1.

Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 19:10 МСК
Алекс Михельсен
41
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		3 6
         
Лёнер Тьен
20
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

По ходу матча Михельсен подал навылет два раза, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Тьен выполнил три эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал все семь брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Женеве круге Тьен сразится с победителем матча между Артуром Риндеркнешем и Александром Бубликом.

Сетка турнира АТР-250 в Женеве
«Жаль, что дошло до этого». Теннисисты устроили странную забастовку на «Ролан Гаррос»
