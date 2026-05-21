Федерация тенниса Испании объявила о получении Селехметьевой гражданства

Федерация тенниса Испании сделала официальное объявление о получении 89-й ракеткой мира россиянкой Оксаной Селехметьевой испанского гражданства.

«Российская теннисистка Оксана Селехметьева, проживающая в Барселоне, получила испанское гражданство путём натурализации, как было опубликовано в Официальном государственном вестнике (BOE) в четверг, 21 мая. 23-летняя левша будет доступна для выбора капитаном сборной Испании по теннису Карлой Суарес на Кубок Билли Джин Кинг. Оксана Селехметьева живёт и тренируется в Испании с 14 лет, где также проживают её родители. Королевская испанская теннисная федерация (RFET), зная о её желании играть за Испанию, инициировала юридический процесс в Высшем спортивном совете (CSD) для признания её игроком, представляющим национальный интерес, и, таким образом, предоставления ей права выступать за национальную команду», — говорится в пресс-релизе организации.