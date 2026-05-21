Турнир WTA-500, Страсбург, 2026 год: результаты матчей 21 мая

Сегодня, 21 мая, в Страсбурге (Франция) продолжился розыгрыш грунтового турнира WTA-500. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). 1/4 финала. Результаты игрового дня:

Мари Боузкова (Чехия) – Энн Ли (США) – 3:6, 5:7;

Жаклин Кристиан (Румыния) – Дарья Касаткина (Австралия) – 7:6 (7:3), 3:6, 6:2;

Чжан Шуай (Китай) – Эмма Наварро (США) – 6:2, 6:7 (5:7), 2:6.

Виктория Мбоко (Канада) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:4.

Действующей победительницей турнира в Страсбурге является Елена Рыбакина.