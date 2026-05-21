Де Минор с «баранкой» обыграл Дардери в четвертьфинале «пятисотника» в Гамбурге

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал «пятисотника» в Гамбурге после победы над соперником из Италии Лучано Дардери, занимающим в мировом рейтинге 16-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3.

По ходу матча Дардери сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать 1 брейк-пойнт из 12 заработанных. Де Минор подал навылет два раза, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале соперником Алекса де Минора станет американский теннисист Томми Пол, занимающий в мировом рейтинге 26-е место.