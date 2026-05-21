Лучано Дардери — Алекс де Минор, результат матча 21 мая 2026, счёт 0:2, 1/4 финала; ATP 500 Гамбург

Де Минор с «баранкой» обыграл Дардери в четвертьфинале «пятисотника» в Гамбурге
Комментарии

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал «пятисотника» в Гамбурге после победы над соперником из Италии Лучано Дардери, занимающим в мировом рейтинге 16-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Лучано Дардери
16
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

По ходу матча Дардери сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать 1 брейк-пойнт из 12 заработанных. Де Минор подал навылет два раза, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале соперником Алекса де Минора станет американский теннисист Томми Пол, занимающий в мировом рейтинге 26-е место.

Сетка «пятисотника» в Гамбурге
