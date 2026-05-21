Бублик вышел в полуфинал турнира в Женеве после победы над Риндеркнешем

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Женеве обыграл соперника из Франции Артура Риндеркнеша, занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

По ходу матча Риндеркнеш сделал 16 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Бублик подал навылет восемь раз, сделал три двойные ошибки, а также сумел реализовать три брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира в Женеве Бублик сыграет с американским теннисистом Лёнером Тьеном.