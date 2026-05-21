Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артур Риндеркнеш — Александр Бублик, результат матча 21 мая 2026, счёт 1:2, 1/4 финала; ATP 250 Женева

Бублик вышел в полуфинал турнира в Женеве после победы над Риндеркнешем
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Женеве обыграл соперника из Франции Артура Риндеркнеша, занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 21:25 МСК
Артур Риндеркнеш
24
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

По ходу матча Риндеркнеш сделал 16 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Бублик подал навылет восемь раз, сделал три двойные ошибки, а также сумел реализовать три брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира в Женеве Бублик сыграет с американским теннисистом Лёнером Тьеном.

Сетка турнира АТР-250 в Женеве
Материалы по теме
Александр Бублик: социальные сети — это фейк. Все притворяются теми, кем не являются
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android