Бублик вышел в полуфинал турнира в Женеве после победы над Риндеркнешем
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Женеве обыграл соперника из Франции Артура Риндеркнеша, занимающего в мировом рейтинге 24-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:2.
Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 21:25 МСК
24
Артур Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
10
Александр Бублик
По ходу матча Риндеркнеш сделал 16 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Бублик подал навылет восемь раз, сделал три двойные ошибки, а также сумел реализовать три брейк-пойнта из шести.
В полуфинале турнира в Женеве Бублик сыграет с американским теннисистом Лёнером Тьеном.
