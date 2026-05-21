Турнир АТР-500 в Гамбурге, 2026 год: результаты матчей 21 мая

Сегодня, 21 мая, в Гамбурге (Германия) продолжился розыгрыш грунтового турнира АТР-500. В рамках игрового дня пройшли матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Игнасио Бусе (Перу) – Уго Эмбер (Франция) — 6:3, 5:7, 6:3;

Томми Пол (США) – Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:2, 7:5;

Александр Ковачевич (США) – Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:4, 6:7 (10:12), 6:2;

Лучано Дардери (Италия) – Алекс де Минор (Австралия) — 0:6, 3:6.

Действующий чемпион соревнований — итальянец Флавио Коболли.