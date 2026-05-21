Турнир АТР-250 в Женеве, 2026 год: результаты матчей 21 мая
Сегодня, 21 мая, в Женеве (Швейцария) продолжился розыгрыш грунтового турнира АТР-250. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.
Теннис. АТР-250, Женева (Швейцария). 1/4 финала. Результаты встреч 21 мая:
- Мариано Навоне (Аргентина) – Хауме Мунар (Испания) – 6:2, 6:2;
- Алексей Попырин (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 4:6, 3:6;
- Алекс Михельсен (США) – Лёнер Тьен (США) – 4:6, 6:3, 1:6.
- Артур Риндеркнеш (Франция) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:5, 4:6, 2:6.
Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.
