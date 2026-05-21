Главная Теннис Новости

Турнир АТР-250 в Женеве, 2026 год: результаты матчей 21 мая

Сегодня, 21 мая, в Женеве (Швейцария) продолжился розыгрыш грунтового турнира АТР-250. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня турнира.

Теннис. АТР-250, Женева (Швейцария). 1/4 финала. Результаты встреч 21 мая:

  • Мариано Навоне (Аргентина) – Хауме Мунар (Испания) – 6:2, 6:2;
  • Алексей Попырин (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 4:6, 3:6;
  • Алекс Михельсен (США) – Лёнер Тьен (США) – 4:6, 6:3, 1:6.
  • Артур Риндеркнеш (Франция) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:5, 4:6, 2:6.

Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.

Сетка турнира АТР-250 в Женеве
«Жаль, что дошло до этого». Теннисисты устроили странную забастовку на «Ролан Гаррос»
