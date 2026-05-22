Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Страсбурге

Вчера, 21 мая, в Страсбурге (Франция) продолжился розыгрыш грунтового турнира WTA-500. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны полуфиналистки турнира.

Американка Энн Ли оказалась сильнее представительницы Чехии Мари Боузковой, обыграв её со счётом 6:3, 7:5.

Страсбург. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 11:40 МСК
Мари Боузкова
27
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Энн Ли
30
США
Энн Ли
Э. Ли

Румынка Жаклин Кристиан одолела австралийку Дарью Касаткину с результатом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.

Страсбург. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 13:45 МСК
Жаклин Кристиан
33
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 3 		6 2
         
Дарья Касаткина
62
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Ещё одна представительница США Эмма Наварро победила китаянку Чжан Шуай со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Страсбург. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:30 МСК
Чжан Шуай
74
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 2
2 		7 7 6
         
Эмма Наварро
39
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

В противостоянии двух канадских спортсменок – Лейлы Фернандес и Виктории Мбоко – победу одержала Мбоко (6:4, 6:4).

Страсбург. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 19:25 МСК
Виктория Мбоко
9
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Лейла Фернандес
24
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Таким образом, в полуфинале «пятисотника» в Страсбурге Жаклин Кристиан сыграет с Викторией Мбоко, а Эмма Наварро встретится с Энн Ли.

Сетка «пятисотника» в Страсбурге
