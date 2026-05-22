Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Страсбурге

Вчера, 21 мая, в Страсбурге (Франция) продолжился розыгрыш грунтового турнира WTA-500. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны полуфиналистки турнира.

Американка Энн Ли оказалась сильнее представительницы Чехии Мари Боузковой, обыграв её со счётом 6:3, 7:5.

Румынка Жаклин Кристиан одолела австралийку Дарью Касаткину с результатом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.

Ещё одна представительница США Эмма Наварро победила китаянку Чжан Шуай со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:2.

В противостоянии двух канадских спортсменок – Лейлы Фернандес и Виктории Мбоко – победу одержала Мбоко (6:4, 6:4).

Таким образом, в полуфинале «пятисотника» в Страсбурге Жаклин Кристиан сыграет с Викторией Мбоко, а Эмма Наварро встретится с Энн Ли.