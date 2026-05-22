Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Страсбурге
Вчера, 21 мая, в Страсбурге (Франция) продолжился розыгрыш грунтового турнира WTA-500. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны полуфиналистки турнира.
Американка Энн Ли оказалась сильнее представительницы Чехии Мари Боузковой, обыграв её со счётом 6:3, 7:5.
Страсбург. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 11:40 МСК
27
Мари Боузкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
30
Энн Ли
Румынка Жаклин Кристиан одолела австралийку Дарью Касаткину с результатом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.
Страсбург. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 13:45 МСК
33
Жаклин Кристиан
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
62
Дарья Касаткина
Ещё одна представительница США Эмма Наварро победила китаянку Чжан Шуай со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:2.
Страсбург. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:30 МСК
74
Чжан Шуай
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|2
|
|7 7
|6
39
Эмма Наварро
В противостоянии двух канадских спортсменок – Лейлы Фернандес и Виктории Мбоко – победу одержала Мбоко (6:4, 6:4).
Страсбург. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 19:25 МСК
9
Виктория Мбоко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
24
Лейла Фернандес
Таким образом, в полуфинале «пятисотника» в Страсбурге Жаклин Кристиан сыграет с Викторией Мбоко, а Эмма Наварро встретится с Энн Ли.
