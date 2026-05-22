Определились полуфиналисты турнира ATP-500 в Гамбурге
Вчера, 21 мая, в Гамбурге (Германия) продолжился розыгрыш грунтового турнира АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны имена полуфиналистов.

Игнасио Бусе из Перу оказался сильнее француза Уго Умбера, обыграв его со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
Игнасио Бусе
57
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 3
         
Уго Умбер
34
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Представитель США Томми Пол обыграл Даниэля Альтмайера из Германии с результатом 6:2, 7:5.

Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:20 МСК
Томми Пол
26
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Даниэль Альтмайер
65
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

Ещё один американский теннисист Александр Ковачевич одолел Камило Уго Карабельи из Аргентины (6:4, 6:7 (10:12), 6:2).

Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 18:15 МСК
Александр Ковачевич
94
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 10 6
4 		7 12 2
         
Камило Уго Карабельи
68
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи

Австралиец Алекс де Минор повесил «баранку» сопернику из Италии Лучано Дардери (6:0, 6:3).

Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Лучано Дардери
16
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Таким образом, в полуфинале турнира в Гамбурге Александр Ковачевич сыграет с Игнасио Бусе, а Алекс де Минор сразится с Томми Полом.

Сетка «пятисотника» в Гамбурге
