Определились полуфиналисты турнира ATP-500 в Гамбурге

Вчера, 21 мая, в Гамбурге (Германия) продолжился розыгрыш грунтового турнира АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны имена полуфиналистов.

Игнасио Бусе из Перу оказался сильнее француза Уго Умбера, обыграв его со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Представитель США Томми Пол обыграл Даниэля Альтмайера из Германии с результатом 6:2, 7:5.

Ещё один американский теннисист Александр Ковачевич одолел Камило Уго Карабельи из Аргентины (6:4, 6:7 (10:12), 6:2).

Австралиец Алекс де Минор повесил «баранку» сопернику из Италии Лучано Дардери (6:0, 6:3).

Таким образом, в полуфинале турнира в Гамбурге Александр Ковачевич сыграет с Игнасио Бусе, а Алекс де Минор сразится с Томми Полом.