Определились полуфиналисты турнира ATP-500 в Гамбурге
Вчера, 21 мая, в Гамбурге (Германия) продолжился розыгрыш грунтового турнира АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны имена полуфиналистов.
Игнасио Бусе из Перу оказался сильнее француза Уго Умбера, обыграв его со счётом 6:3, 5:7, 6:3.
Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 13:10 МСК
57
Игнасио Бусе
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|3
34
Уго Умбер
Представитель США Томми Пол обыграл Даниэля Альтмайера из Германии с результатом 6:2, 7:5.
Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:20 МСК
26
Томми Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
65
Даниэль Альтмайер
Ещё один американский теннисист Александр Ковачевич одолел Камило Уго Карабельи из Аргентины (6:4, 6:7 (10:12), 6:2).
Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 18:15 МСК
94
Александр Ковачевич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 10
|6
|
|7 12
|2
68
Камило Уго Карабельи
Австралиец Алекс де Минор повесил «баранку» сопернику из Италии Лучано Дардери (6:0, 6:3).
Гамбург (м). 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
16
Лучано Дардери
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
9
Алекс де Минор
Таким образом, в полуфинале турнира в Гамбурге Александр Ковачевич сыграет с Игнасио Бусе, а Алекс де Минор сразится с Томми Полом.
