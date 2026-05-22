Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Женеве

Вчера, 21 мая, в Женеве (Швейцария) продолжился розыгрыш грунтового турнира АТР-250. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны имена полуфиналистов.

Аргентинец Мариано Навоне оказался сильнее Хауме Мунара из Испании (6:2, 6:2).

Каспер Рууд, представляющий Норвегию, одолел австралийского теннисиста Алексея Попырина (6:4, 6:3).

Американец Лёнер Тьен обыграл соотечественника Алекса Михельсена со счётом 6:4, 3:6, 6:1.

Представитель Казахстана Александр Бублик победил француза Артура Риндеркнеша (5:7, 6:4, 6:2).

Таким образом, в полуфинале турнира в Женеве Александр Бублик сыграет с Лёнером Тьеном, а Мариано Навоне сразится с Каспером Руудом.