Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Женеве

Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Женеве
Вчера, 21 мая, в Женеве (Швейцария) продолжился розыгрыш грунтового турнира АТР-250. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны имена полуфиналистов.

Аргентинец Мариано Навоне оказался сильнее Хауме Мунара из Испании (6:2, 6:2).

Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Мариано Навоне
42
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Хауме Мунар
39
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Каспер Рууд, представляющий Норвегию, одолел австралийского теннисиста Алексея Попырина (6:4, 6:3).

Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:05 МСК
Алексей Попырин
61
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Каспер Рууд
17
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Американец Лёнер Тьен обыграл соотечественника Алекса Михельсена со счётом 6:4, 3:6, 6:1.

Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 19:10 МСК
Алекс Михельсен
41
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		3 6
         
Лёнер Тьен
20
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Представитель Казахстана Александр Бублик победил француза Артура Риндеркнеша (5:7, 6:4, 6:2).

Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 21:25 МСК
Артур Риндеркнеш
24
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Таким образом, в полуфинале турнира в Женеве Александр Бублик сыграет с Лёнером Тьеном, а Мариано Навоне сразится с Каспером Руудом.

Сетка турнира АТР-250 в Женеве
«Жаль, что дошло до этого». Теннисисты устроили странную забастовку на «Ролан Гаррос»
