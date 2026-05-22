Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Женеве
Поделиться
Вчера, 21 мая, в Женеве (Швейцария) продолжился розыгрыш грунтового турнира АТР-250. В рамках игрового дня прошли матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны имена полуфиналистов.
Аргентинец Мариано Навоне оказался сильнее Хауме Мунара из Испании (6:2, 6:2).
Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
42
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
39
Хауме Мунар
Х. Мунар
Каспер Рууд, представляющий Норвегию, одолел австралийского теннисиста Алексея Попырина (6:4, 6:3).
Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 16:05 МСК
61
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
17
Каспер Рууд
К. Рууд
Американец Лёнер Тьен обыграл соотечественника Алекса Михельсена со счётом 6:4, 3:6, 6:1.
Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 19:10 МСК
41
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
20
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Представитель Казахстана Александр Бублик победил француза Артура Риндеркнеша (5:7, 6:4, 6:2).
Женева. 1/4 финала
21 мая 2026, четверг. 21:25 МСК
24
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
10
Александр Бублик
А. Бублик
Таким образом, в полуфинале турнира в Женеве Александр Бублик сыграет с Лёнером Тьеном, а Мариано Навоне сразится с Каспером Руудом.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2026
-
01:49
-
01:13
-
01:00
-
00:53
-
00:38
-
00:09
- 21 мая 2026
-
23:55
-
23:43
-
23:33
-
23:14
-
23:01
-
21:39
-
21:19
-
20:54
-
20:23
-
19:13
-
18:32
-
18:13
-
17:54
-
17:44
-
16:55
-
16:47
-
16:37
-
16:30
-
16:19
-
16:18
-
16:12
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:30