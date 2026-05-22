Новак Джокович, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге серб Новак Джокович сыграет с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

Возможный путь Новака Джоковича к титулу на «Ролан Гаррос» выглядит следующим образом:

первый круг — Джованни Мпетчи Перрикар;

второй круг — Валентен Руае или квалифаер;

третий круг — Жоао Фонсека или Дино Прижмич;

четвёртый круг — Каспер Рууд, Томми Пол или Лоренцо Сонего;

четвертьфинал — Андрей Рублёв, Алекс де Минор, Якуб Меншик или Томас Мартин Этчеверри;

полуфинал — Александр Зверев, Тейлор Фриц, Карен Хачанов или Иржи Легечка;

финал — Янник Синнер, Феликс Оже-Альяссим или Даниил Медведев.