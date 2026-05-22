Андрей Рублёв, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге россиянин Андрей Рублёв сыграет с перуанцем Игнасио Бусе.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём россиянина Андрея Рублёва до титула на «Ролан Гаррос» — 2026.
Возможный путь Андрея Рублёва к титулу на «Ролан Гаррос» выглядит следующим образом:
первый круг — Игнасио Бусе;
второй круг — Камило Уго Карабельи или квалифаер;
третий круг — Томас Мартин Этчеверри или Миомир Кецманович;
четвёртый круг — Алекс де Минор, Якуб Меншик, Александр Блокс или Мариано Навоне;
четвертьфинал — Новак Джокович, Валентен Руае, Жоао Фонсека, Дино Прижмич, Каспер Рууд, Томми Пол или Лоренцо Сонего;
полуфинал — Александр Зверев, Тейлор Фриц, Карен Хачанов или Иржи Легечка;
финал — Янник Синнер, Феликс Оже-Альяссим или Даниил Медведев.