Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Даниил Медведев, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Комментарии

Состоялась жеребьёвка мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге россиянин Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём россиянина Даниил Медведев до титула на «Ролан Гаррос» — 2026.

Возможный путь Даниила Медведева к титулу на «Ролан Гаррос» выглядит следующим образом:

первый круг — Адам Уолтон;

второй круг — Алексей Попырин или Закари Свайда;

третий круг — Франсиско Серундоло или Гаэль Монфис;

четвёртый круг — Лёнер Тьен или Флавио Коболли;

четвертьфинал — Феликс Оже-Альяссим, Марин Чилич, Брэндон Накашима или Кэмерон Норри;

полуфинал — Янник Синнер, Бен Шелтон, Александр Бублик или Лучано Дардери;

финал — Александр Зверев, Новак Джокович, Тейлор Фриц или Андрей Рублёв.

Календарь «Ролан Гаррос» — мужчины
Сетка «Ролан Гаррос» — мужчины
Материалы по теме
Андрей Рублёв, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android