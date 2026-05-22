Даниил Медведев, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. В первом круге россиянин Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.

Возможный путь Даниила Медведева к титулу на «Ролан Гаррос» выглядит следующим образом:

первый круг — Адам Уолтон;

второй круг — Алексей Попырин или Закари Свайда;

третий круг — Франсиско Серундоло или Гаэль Монфис;

четвёртый круг — Лёнер Тьен или Флавио Коболли;

четвертьфинал — Феликс Оже-Альяссим, Марин Чилич, Брэндон Накашима или Кэмерон Норри;

полуфинал — Янник Синнер, Бен Шелтон, Александр Бублик или Лучано Дардери;

финал — Александр Зверев, Новак Джокович, Тейлор Фриц или Андрей Рублёв.