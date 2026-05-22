Возможные четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде

В четверг, 21 мая, в Париже состоялась жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос», где были определены турнирные пути всех участников мужского и женского одиночных разрядов.

Мужская часть соревнований прошла в условиях заметных потерь: из-за травм турнир пропустят Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти, оба изначально претендовали на высокий посев. Алькарас, действующий победитель турнира, не сможет защитить титул. Первую строчку посева получил Янник Синнер, а второй номер достался Александру Звереву, который расположился в нижней части сетки.

Даниил Медведев, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, получил шестой номер посева и оказался в одной четверти с представителем первой четвёрки. Помимо Синнера и Зверева, туда вошли Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим. По итогам жеребьёвки россиянин попал в четверть с канадским теннисистом и при благоприятном раскладе может встретиться с ним в 1/4 финала, а потенциальный полуфинал для Медведева проходит через первую ракетку мира Синнера.

Вот как сформировались возможные четвертьфинальные пары:

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 5);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — Даниил Медведев (Россия, 6);

Алекс де Минор (Австралия, 8) — Новак Джокович (Сербия, 3);

Тейлор Фриц (США, 7) — Александр Зверев (Германия, 2).

«Ролан Гаррос» начнётся 24 мая и закончится 7 июня.