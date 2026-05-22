Возможные четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде

В четверг, 21 мая, в Париже состоялась жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос», где были определены турнирные пути всех участников мужского и женского одиночных разрядов.

Восьмой номер посева достался Мирре Андреевой, у неё условия те же, что и у Медведева — автоматическое попадание в четверть к одной из теннисисток из топ-4. В неё также вошли Ига Швёнтек и действующая чемпионка Кори Гауфф. По итогам жеребьёвки Андреева оказалась в одной четверти с Рыбакиной, что формирует для неё один из наиболее сложных возможных сценариев на турнире и потенциально раннюю встречу с одним из фаворитов.

Вот как могут выглядеть матчи 1/4 финала:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Пегула (США, 5);
  • Кори Гауфф (США, 4) — Аманда Анисимова (США, 6);
  • Элина Свитолина (Украина, 7) — Ига Швёнтек (Польша, 3);
  • Мирра Андреева (Россия, 8) — Елена Рыбакина; (Казахстан, 2).

«Ролан Гаррос» начнётся 24 мая и закончится 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Ролан Гаррос — 2026. Женщины. Календарь
Ролан Гаррос — 2026. Женщины. Турнирная сетка
