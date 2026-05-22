Пути российских теннисистов в мужской сетке «Ролан Гаррос» — 2026

Российский теннисист Даниил Медведев, четвертьфиналист «Ролан Гаррос»-2021, в нынешнем розыгрыше в Париже очки не защищает. В прошлом сезоне он завершил выступление уже в первом раунде. Старт турнира для него — встреча с австралийцем Адамом Уолтоном. Далее по сетке во втором круге возможен матч с Алексеем Попыриным или Закари Свайдой. В третьем раунде потенциальными соперниками значатся Франсиско Серундоло (25-й номер посева) либо Гаэль Монфис. В 1/8 финала — Флавио Коболли (10) или Лёнер Тьен (18). В четвертьфинале прогнозируется встреча с Феликсом Оже-Альяссимом (4), в полуфинале — с Янником Синнером (1), а в решающем матче турнира — с Александром Зверевым (2) или Новаком Джоковичем (3).

Андрей Рублёв (11) начнёт турнир игрой против перуанца Игнасио Бусе. В третьем круге ему может достаться Томас Мартин Этчеверри (23), а в четвёртом — Алекс де Минор (8). На стадии четвертьфинала возможны варианты с Новаком Джоковичем (3), Каспером Руудом (15) или Жоао Фонсекой (28). Отсюда видно, насколько непростой оказалась верхняя часть сетки для Джоковича: в первом раунде он сыграет с Джованни Мпетчи Перрикаром, затем потенциально выйдет на Фонсеку (либо Дино Прижмича, который недавно обыгрывал серба в Риме), а в четвёртом круге — на Рууда, одного из сильнейших грунтовиков. При этом встреча с Янником Синнером возможна только в финале.

Что касается Карена Хачанова, то он стартует матчем против француза Артюра Жа. В третьем круге ему может попасться Артюр Фис (17), Стэн Вавринка или Райлли Опелка — при этом Вавринка и Фис встретятся между собой уже в первом раунде. В 1/8 финала потенциальным соперником значится Александр Зверев (2).

«Ролан Гаррос» начнётся 24 мая и закончится 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».