Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пути российских теннисисток в женской сетке «Ролан Гаррос» — 2026

Пути российских теннисисток в женской сетке «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Российская теннисистка Мирра Андреева защищает очки за прошлогодний четвертьфинал (а сезоном ранее, в возрасте 17 лет, дошла до полуфинала). В первом круге турнира она встретится с француженкой Фионой Ферро. Во втором раунде возможна игра против Эмилианы Аранго, в третьем — против Мари Боузковой (27-й номер посева), а в четвёртом — против Каролины Муховой (10) или Людмилы Самсоновой (20). В четвертьфинале вероятна встреча с Еленой Рыбакиной (2) или Жасмин Паолини (13), в полуфинале — с Игой Швёнтек (3) или Элиной Свитолиной (7), а в финале — с Ариной Соболенко (1) или Кори Гауфф (4).

У Екатерины Александровой (14) и Анны Калинской (22) получилась сложная часть сетки — они могут встретиться уже в третьем круге. Калинская стартует матчем против Лоис Буассон, которая в прошлом году обыграла Мирру Андрееву в четвертьфинале. Победительница этого сектора в четвёртом круге может выйти на Кори Гауфф (4), а в 1/4 финала — на Аманду Анисимову (6).

У Арины Соболенко (1) также непростой путь: в третьем круге возможны встречи с Кристиной Букшей (31) или Дарьей Касаткиной, затем — с Наоми Осакой (16) или Ивой Йович (17), а в четвертьфинале — с Джессикой Пегулой (5), Викторией Мбоко (9), Мэдисон Киз (19) или Дианой Шнайдер (25).

Отдельно отмечается, что две несеяные россиянки сразу получили матчи против украинских теннисисток: Оксана Селехметьева стартует против Марты Костюк (15), а Анна Блинкова — против Юлии Стародубцевой. Селехметьева выступает в нейтральном статусе, при этом уже известно о получении ею испанского гражданства. Блинкова при выходе дальше может встретиться во втором круге с Еленой Рыбакиной (2). Анастасия Захарова на старте играет с Каролиной Муховой (10).

«Ролан Гаррос» начнётся 24 мая и закончится 7 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Ролан Гаррос — 2026. Женщины. Календарь
Ролан Гаррос — 2026. Женщины. Турнирная сетка
Материалы по теме
Даниил Медведев, «Ролан Гаррос» — 2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android