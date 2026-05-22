Пути российских теннисисток в женской сетке «Ролан Гаррос» — 2026

Российская теннисистка Мирра Андреева защищает очки за прошлогодний четвертьфинал (а сезоном ранее, в возрасте 17 лет, дошла до полуфинала). В первом круге турнира она встретится с француженкой Фионой Ферро. Во втором раунде возможна игра против Эмилианы Аранго, в третьем — против Мари Боузковой (27-й номер посева), а в четвёртом — против Каролины Муховой (10) или Людмилы Самсоновой (20). В четвертьфинале вероятна встреча с Еленой Рыбакиной (2) или Жасмин Паолини (13), в полуфинале — с Игой Швёнтек (3) или Элиной Свитолиной (7), а в финале — с Ариной Соболенко (1) или Кори Гауфф (4).

У Екатерины Александровой (14) и Анны Калинской (22) получилась сложная часть сетки — они могут встретиться уже в третьем круге. Калинская стартует матчем против Лоис Буассон, которая в прошлом году обыграла Мирру Андрееву в четвертьфинале. Победительница этого сектора в четвёртом круге может выйти на Кори Гауфф (4), а в 1/4 финала — на Аманду Анисимову (6).

У Арины Соболенко (1) также непростой путь: в третьем круге возможны встречи с Кристиной Букшей (31) или Дарьей Касаткиной, затем — с Наоми Осакой (16) или Ивой Йович (17), а в четвертьфинале — с Джессикой Пегулой (5), Викторией Мбоко (9), Мэдисон Киз (19) или Дианой Шнайдер (25).

Отдельно отмечается, что две несеяные россиянки сразу получили матчи против украинских теннисисток: Оксана Селехметьева стартует против Марты Костюк (15), а Анна Блинкова — против Юлии Стародубцевой. Селехметьева выступает в нейтральном статусе, при этом уже известно о получении ею испанского гражданства. Блинкова при выходе дальше может встретиться во втором круге с Еленой Рыбакиной (2). Анастасия Захарова на старте играет с Каролиной Муховой (10).

«Ролан Гаррос» начнётся 24 мая и закончится 7 июня.