Янчук: Медведев на «Ролан Гаррос» претендует на финал при удачном раскладе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах чемпиона US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева на успех на Открытом чемпионате Франции — 2026.

«Я бы отметил, что Даниил прибавил. Он стал ещё быстрее играть, сильнее бить по мячу. Раньше ему не хватало скоростей, лучшие соперники Медведева успевали за большей частью его атакующих ударов. Теперь он довольно часто бьёт навылет. Второй сет в игре с Синнером – лучший теннис Медведева. Всё это говорит о том, что Медведев претендует на высокие места на «Ролан Гаррос», в том числе на полуфинал и финал при удачном раскладе», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

