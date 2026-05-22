Вихлянцева: «Ролан Гаррос» проверяет физическую готовность теннисиста

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата Франции — 2026.

«Для мужчин пауза между Australian Open и «Ролан Гаррос» была достаточно долгой. Каждый год меняют календарь, а все «Мастерсы» – по полторы-две недели. Игрокам проще привыкнуть, когда после матча, если они не играют в парах, у них есть день тренировок, где они отрабатывают технику, улучшают навыки и готовятся к следующему сопернику. Такой распорядок более привычен для игроков, потому что на «Мастерсах» тоже такое практикуется. В Париже постоянно разная погода. Если будут дожди, то нужно готовиться к долгим дням. Грунтовое покрытие, конечно, тоже требует лучшей физической подготовки, чем любое другое. Это и нагрузка на ноги, и розыгрыши длиннее. Здесь как раз проверяется физическая готовность теннисиста», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

