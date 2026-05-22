Янчук: Мирре можно попытаться и выиграть ТБШ

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что у восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой есть хорошие шансы на Открытом чемпионате Франции — 2026.

«Мирра прогрессирует, она молодец. Окрепла, подросла, стала играть острее и мощнее. Сейчас Андреевой всё равно чего-то не хватает, она старается совершенствоваться. И это ей удаётся. Мирра читает игру, в её теннисе есть многообразие. Её боятся как восходящую звезду, поэтому у неё есть хорошие шансы на «Ролан Гаррос». Можно попытаться и выиграть ТБШ», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Мирра Андреева на старте соревнований сыграет с Фионой Ферро из Франции.

