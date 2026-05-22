Петрова рассказала о тонкостях игры на «Ролан Гаррос»

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова рассказала о тонкостях игры на Открытом чемпионате Франции.

«Ролан Гаррос» – это земляное покрытие. Игроки подходят к нему подготовленными, сыгравшими много матчей, турниров и потренировавшись на грунте. На этом покрытии много затяжных розыгрышей, интересных комбинаций, не так легко выиграть розыгрыш в несколько ударов – нужна хитрость. Надо попытаться обмануть соперника, а ещё – быть очень выносливым. Мне очень нравится грунт – интересно смотреть матчи, ведь ход игры может измениться в любой момент. Игрок должен готовиться к нестабильной погоде. В Париже может быть как безумно жарко, так и достаточно холодно. Корт по-другому играет, мячи ощущаются тоже иначе. Может идти постоянный дождь, от этого – сырость, тяжёлый мяч, задержки и переносы матчей. Теннисисту нужно иметь стойкость, но, опять же, они подходят к «Ролан Гаррос» подготовленными и привыкшими к грунту. Но работа на износ: если появилась усталость, забились мышцы, то под конец турнира эти мелочи начинают о себе говорить. Однако прелесть в том, что после «Ролан Гаррос» все возьмут перерыв, поэтому могут выкладываться на максимум», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Все новости RSS

