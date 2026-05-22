Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В Федерации тенниса Казахстана прокомментировали то, что Рыбакина может стать 1-й ракеткой

В Федерации тенниса Казахстана прокомментировали то, что Рыбакина может стать 1-й ракеткой
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев высказался о том, что двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Елена Рыбакина может стать лидером мирового рейтинга.

«В открытых источниках всем видна разница в очках и при каких раскладах Лена может обогнать Соболенко. Конечно, все об этом мечтают. И Лена, возможно, задумывается и подсчитывает, как можно достичь этой исторической ступени. Осознанно или нет, это сидит где-то в голове как цель. Рыбакина высказывалась, что думала об этом. И мы в федерации, и все её фанаты, конечно, очень хотели бы этого. Мечтаем об этом историческом достижении, ведь тогда ещё больше детишек в Казахстане пойдут заниматься теннисом, хотя центры уже переполнены. Лена – мировая звезда, феномен и легенда. А достижение первой строчки было бы отличным бонусом, однако мы понимаем всю сложность и высокую конкуренцию», — сказал Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»
Эксклюзив
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android