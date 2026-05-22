В Федерации тенниса Казахстана прокомментировали то, что Рыбакина может стать 1-й ракеткой

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев высказался о том, что двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Елена Рыбакина может стать лидером мирового рейтинга.

«В открытых источниках всем видна разница в очках и при каких раскладах Лена может обогнать Соболенко. Конечно, все об этом мечтают. И Лена, возможно, задумывается и подсчитывает, как можно достичь этой исторической ступени. Осознанно или нет, это сидит где-то в голове как цель. Рыбакина высказывалась, что думала об этом. И мы в федерации, и все её фанаты, конечно, очень хотели бы этого. Мечтаем об этом историческом достижении, ведь тогда ещё больше детишек в Казахстане пойдут заниматься теннисом, хотя центры уже переполнены. Лена – мировая звезда, феномен и легенда. А достижение первой строчки было бы отличным бонусом, однако мы понимаем всю сложность и высокую конкуренцию», — сказал Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.