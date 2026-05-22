Надаль — о тревожности: я не могу выйти на улицу без бутылки воды в руке

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о тревожности, стрессе и важности обращения за помощью.

«Вероятно, из‑за того, что я пережил множество травм и большое давление, наступил момент, когда ты каким‑то образом уже не способен со всем этим справляться. Даже если в глубине души я считал, что могу со всем справиться, настал момент, когда твой разум даёт сбой. Вот что произошло. Я всегда думал, что должен решать проблемы сам — с точки зрения ментальной стойкости. Но настал момент, когда я почувствовал: «Ладно, я не могу выйти на улицу без бутылки воды в руке». Тогда я понял, что дело серьёзное и мне нужно обратиться за помощью», — приводит слова Надаля CNN.

