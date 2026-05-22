Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль поддержал Алькараса на фоне критики из‑за его отдыха на Ибице в 2025 году

Надаль поддержал Алькараса на фоне критики из‑за его отдыха на Ибице в 2025 году
Комментарии

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль защитил вторую ракету мира Карлоса Алькараса от критики из-за отдыха на Ибице после победы на «Ролан Гаррос» в 2025 году.

«Я ездил на Ибицу каждый год с друзьями. Каждому нужно найти своё личное пространство. Моя жизнь была гораздо шире, чем теннис, но я не хотел показывать это миру.

Мне казалось, людям неинтересно, что я езжу на Ибицу. Алькарас решил сделать это достоянием общественности. Я это уважаю. Похоже, ему это тоже очень хорошо помогает», — приводит слова Надаля CNN.

После победы на турнире «Ролан Гаррос» — 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас провёл несколько дней на острове Ибица. Он рассказал, что поездка помогла ему перезагрузиться физически и ментально, а также вернуться к игре с новыми силами.

Материалы по теме
«Это нечто уникальное и исключительное». Рафаэль Надаль — о рекордах Янника Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android