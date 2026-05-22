Надаль поддержал Алькараса на фоне критики из‑за его отдыха на Ибице в 2025 году

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль защитил вторую ракету мира Карлоса Алькараса от критики из-за отдыха на Ибице после победы на «Ролан Гаррос» в 2025 году.

«Я ездил на Ибицу каждый год с друзьями. Каждому нужно найти своё личное пространство. Моя жизнь была гораздо шире, чем теннис, но я не хотел показывать это миру.

Мне казалось, людям неинтересно, что я езжу на Ибицу. Алькарас решил сделать это достоянием общественности. Я это уважаю. Похоже, ему это тоже очень хорошо помогает», — приводит слова Надаля CNN.

После победы на турнире «Ролан Гаррос» — 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас провёл несколько дней на острове Ибица. Он рассказал, что поездка помогла ему перезагрузиться физически и ментально, а также вернуться к игре с новыми силами.