Селиваненко: различие в скорости покрытий стало меньше

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко перед стартом Открытого чемпионата Франции — 2026 высказался о различиях в скорости покрытий.

«Потенциальные пять сетов на грунте изначально предполагают возможность несколько большей физической нагрузки, чем на других, более быстрых покрытиях. Хотя в сегодняшних реалиях это всё достаточно условно, различие в скорости покрытий стало меньше», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является испанец Карлос Алькарас, а у женщин — американка Кори Гауфф.

