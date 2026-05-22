Янчук: Синнер задыхался после тяжёлых розыгрышей в полуфинале с Медведевым

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал о тревожном факторе в игре четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера после полуфинала на «Мастерсе» в Риме (Италия). В 1/2 финала итальянец обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

«В его игре был тревожный фактор: Янник задыхался после тяжёлых розыгрышей в том же полуфинале с Медведевым. Потом была микротравма, Синнер брал медицинский перерыв. Итальянец подвержен трудностям при больших нагрузках, а пятисетовые матчи на «Ролан Гаррос» и есть очень большие нагрузки», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.