Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина объяснила, почему на «Ролан Гаррос» часто бывают сенсации.

«Прежде всего, это самое тяжёлое покрытие из всех турниров «Большого шлема», которое требует невероятных физических усилий. Грунт на «Ролан Гаррос» – то самое покрытие, где ты думаешь, что забил навылет, но мяч возвращается обратно. Плюс в Париже достаточно переменчивые погодные условия – очень часто идёт дождь и случаются остановки. Это тяжело психологически. Теннисист должен быть готов всегда – нельзя выпадать из матча, нужно стараться постоянно быть включённым. Для многих сложно играть на грунте против специалистов в этом деле, поэтому на «Ролан Гаррос» часто случаются сенсации, когда середняки-испанцы или аргентинцы обыгрывают топ-звезду мирового рейтинга просто потому, что философия игры на грунте им понятнее и ближе. Поэтому для многих теннисистов грунт – это тест, который оголяет все слабые стороны. Это наиболее честное покрытие, потому что ты должен быть на высоте абсолютно во всех аспектах игры, чтобы там играть и побеждать», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.