Вихлянцева: на «Ролан Гаррос» важно абстрагироваться от всей шумихи

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась об условиях игры на Открытом чемпионате Франции — 2026.

«Ролан Гаррос» подходит физически сильным теннисистам. Надо сказать про аргентинцев, испанцев, французов. На грунте есть больше времени вернуться к центру корта, есть больше вариантов развития событий и розыгрышей. Здесь не так, что ты бьёшь и не успеваешь поменять направление движения, как тебе сразу прилетает мяч обратно. «Ролан Гаррос» – это условия, требующие высокой физической подготовки. И, конечно же, психологической. Особенно если ты играешь против француза, очень важно сохранять хладнокровие.

Для игроков на «Ролан Гаррос» важно абстрагироваться от всей шумихи. В Париж, мне кажется, съезжается максимальное количество друзей, знакомых, медиа из разных стран. Все едут на «Ролан Гаррос», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.