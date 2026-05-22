Селиваненко рассказал, в чём сила Джоковича

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко рассказал, в чём сила 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» 39-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Новак в прошлом году показал, что готов играть со всеми. Хотя понятно, что с каждым новым сезоном это становится просто физически тяжелее. Сила Новака – в его ментальности и способности переворачивать любые матчи», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Новак Джокович выступит на «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге соревнований он встретится с представителем Франции Джованни Мпетчи Перрикаром.