Петрова: может, Зверев зацепит свой первый «Шлем» на «РГ»

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова предположила, кто может выиграть «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде.

«Конечно, грустно не видеть Карлитоса на этом турнире. Уверена, что многие уже про себя подумывают, что Янник Синнер выиграет этот «Ролан Гаррос». Но я думаю, что могут быть интриги, очень непредсказуемые матчи. Это возможность для молодых, голодных игроков попытать своё счастье. Но и не нужно списывать Джоковича с претендентов, а может быть, наконец-то и Саша Зверев сможет зацепить свой первый «Ролан Гаррос», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.