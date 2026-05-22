Рафаэль Надаль рассказал о проблемах со здоровьем в начале карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал о непростом периоде в начале карьеры, когда ему диагностировали синдром Мюллера — Вайса, редкое дегенеративное заболевание, поражающее кости стопы.

«Пожалуй, это был самый сложный период в моей теннисной карьере. Потому что это было только начало. В некотором смысле ты строишь планы на будущее профессионального теннисиста, думая, что тебе предстоит как минимум семь, восемь, десять лет в профессиональном туре, именно для этого ты тренировался почти всю свою жизнь. А потом в одну секунду оказывается, что, возможно, ты не сможешь продолжать заниматься тем, чем занимаешься. В 19 лет всё воспринимается по-другому. Ты очень молод. Но мне очень повезло, что рядом со мной были очень хорошие люди. Конечно, я всегда надеялся, что всё наладится и я смогу продолжать играть», – приводит слова Надаля CNN.