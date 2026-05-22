Джим Курье высказался о травме запястья Карлоса Алькараса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Джим Курье выразил мнение, что испанский теннисист Карлос Алькарас поступает очень умно, уделяя больше времени восстановлению после травмы запястья.

«Хуан Мартин дель Потро – идеальный пример чемпиона, который навсегда останется чемпионом. Но, глядя на его карьеру, мы всегда будем задаваться вопросом, чего он мог бы добиться, если бы не подвело здоровье.

И мне не хотелось бы через 20 лет сидеть и размышлять, чего мог бы добиться Карлос Алькарас, если бы просто уделил чуть больше времени восстановлению запястья. Очень умно с его стороны – осторожно подходить к этой травме. Запястье – очень деликатная часть тела. Нужно не спешить, убедиться, что ты действительно готов. Дать себе время и вернуться только тогда, когда полностью восстановишься.

По возвращении тебя ждёт долгая карьера. Сейчас карьеры вообще стали длиннее. За последние 15-20 лет мы видели, как игроки в середине третьего десятка показывают лучший теннис в жизни. Современная медицина, операции, методы восстановления – всё это помогает теннисистам быстрее возвращаться и дольше держать высокий уровень. Игроки стали намного лучше заботиться о своём теле», – приводит слова Курье CLAY.

Напомним, испанец повредил запястье на апрельском турнире в Барселоне и пропустит «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

