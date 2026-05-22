Янчук: «Ролан Гаррос» — второй по значимости турнир после Уимблдона

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Открытый чемпионат Франции является вторым по значимости турниром после Уимблдона.

«Ролан Гаррос» – второй по значимости турнир после Уимблдона, который даёт начало теннису, потому что там этот вид спорта и был изобретён Уолтером Уингфилдом в 1874 году. Самое главное отличие «Ролан Гаррос» – грунтовое покрытие, поэтому есть своя специфика. В этом и трудность завоевания всех четырёх турниров в одном сезоне – всего двум теннисистам это удавалось», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, а в женском одиночном — американка Кори Гауфф.