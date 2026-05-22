Кудерметова высказалась о призывах отстранить российских и белорусских теннисистов

Чемпионка Уимблдона-2025 в парном разряде, 87-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова отреагировала на призывы отстранить российских и белорусских теннисистов от турниров ATP и WTA.

— Некоторые призывают исключить россиян и белорусов из этой сферы. Что вы думаете по этому поводу?

— Что вы можете сказать — или хотя бы объяснить — тем, кто разделяет людей по национальности, цвету кожи или религии? Ответьте мне на этот вопрос. Слава Богу, есть более разумные, интеллигентные и понимающие люди — и они не вмешиваются в политику, — приводит слова Кудерметовой Ubitennis.

Помимо победы в парном разряде Уимблдона в 2025 году, Кудерметова стала чемпионкой Итогового турнира WTA — 2025 в паре с бельгийкой Элисе Мертенс. Россиянка не принимает участие в сезоне-2026 из-за травмы.