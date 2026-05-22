«У меня нет желания хвастаться». Синнер — о первой строчке в рейтинге ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих ощущениях быть лидером в рейтинге ATP.

«У того, чтобы быть одним из лучших игроков в мире, есть своя цена. Люди тебя узнают — так уж это устроено. Но я стараюсь жить с этим как можно более нормально. У меня нет ни желания, ни необходимости хвастаться — ни за пределами корта, ни где‑либо ещё. Я счастлив тому, что у меня есть, и прежде всего — тому, что здоров. Жизнь, которую я выбрал, требует жертв, но это ещё и вопрос баланса: мне только раз будет 24 года, и я стараюсь этим наслаждаться, проводить хорошие моменты за пределами корта. И, думаю, я довольно неплохо нахожу этот баланс. У меня отличная компания друзей — тех же, что и всегда, — и рядом люди, которые обо мне заботятся», — приводит слова Синнера We love tennis.