Вихлянцева: не считаю Швёнтек фаворитом «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, что не считает шестикратную чемпионку турниров «Большого шлема» Игу Швёнтек из Польши фаворитом на предстоящем «Ролан Гаррос» — 2026.

«На турнире в Риме мне в какой-то момент показалось, что Швёнтек возвращается на свой уровень. Но потом опять какой-то спад, сложный матч против теннисистки, которая не считается фавориткой. Сейчас Иге тяжело даются победы, и я бы не называла её фавориткой «Ролан Гаррос». Не всегда смена тренера помогает игроку, и здесь это сыграло не лучшую роль. Возможно, к турниру она подойдёт в лучшей форме, но на ТБШ нужно провести две недели на своём пике. На данный момент для меня есть другие фавориты турнира в Париже, хотя бывают сенсации», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.