Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: не считаю Швёнтек фаворитом «Ролан Гаррос»

Вихлянцева: не считаю Швёнтек фаворитом «Ролан Гаррос»
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, что не считает шестикратную чемпионку турниров «Большого шлема» Игу Швёнтек из Польши фаворитом на предстоящем «Ролан Гаррос» — 2026.

«На турнире в Риме мне в какой-то момент показалось, что Швёнтек возвращается на свой уровень. Но потом опять какой-то спад, сложный матч против теннисистки, которая не считается фавориткой. Сейчас Иге тяжело даются победы, и я бы не называла её фавориткой «Ролан Гаррос». Не всегда смена тренера помогает игроку, и здесь это сыграло не лучшую роль. Возможно, к турниру она подойдёт в лучшей форме, но на ТБШ нужно провести две недели на своём пике. На данный момент для меня есть другие фавориты турнира в Париже, хотя бывают сенсации», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»
Эксклюзив
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android