Селиваненко: Синнер — фаворит «РГ». Но и у него бывают сложные моменты

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о шансах четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера завоевать титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026.

«Янник, очевидно, фаворит, хотя концовки его последних матчей в Риме с Андреем и Даниилом показали, что и у него бывают сложные моменты. Но запас прочности позволил ему довести те матчи до победы. Пятисетовый формат для Янника всегда был более сложным, особенно когда игра уходила в 4-5-часовые марафоны», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.