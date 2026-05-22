Янчук объяснил, каким игрокам больше всего подходит «РГ»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, каким игрокам больше всего подходят условия на Открытом чемпионате Франции.

«Для тех теннисистов, которые воспитаны на грунте. Это испанцы, итальянцы, другие – в меньшей степени. Хотя это зависит и от индивидуальных особенностей теннисиста: кто-то больше любит грунт, кому-то лучше подходит трава или бетон, как, например, нашему Медведеву», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 24 мая по 7 июня. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, а в женском одиночном разряде — американка Кори Гауфф.