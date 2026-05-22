Веснина рассказала, против кого сложнее всего играть на «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина рассказала, против каких игроков тяжелее всего играть на Открытом чемпионате Франции.

«Грунт подходит для игроков терпеливых. Он учит этому терпению и тому, что нужно выигрывать розыгрыши не в один-два удара, а в пять-шесть, а порой и в десять. Нужно быть тактически подготовленным, через тактику строить игру. Сильная сторона игроков на грунте – это топ-спин, который присущ испанским, латиноамериканским игрокам, которые умеют давать мячу особое вращение, когда он отскакивает гораздо выше, заставляет соперника двигаться шире по корту. Против таких игроков сложнее всего играть на «Ролан Гаррос», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

