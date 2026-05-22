Вихлянцева: Синнеру плохо на жаре? Не думаю, что кто-то навяжет ему борьбу в пяти сетах

Вихлянцева: Синнеру плохо на жаре? Не думаю, что кто-то навяжет ему борьбу в пяти сетах
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева считает, что четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер — фаворит «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

«Мне кажется, что да – Янник Синнер будет фаворитом турнира. Никто не будет говорить, что это не так. Есть надежда на Новака Джоковича, это будет его 25-й турнир «Большого шлема». Но мне кажется, что у него больше шансов на Уимблдоне, где тоже не будет Алькараса, чем на «Ролан Гаррос». Кто-то говорит, что Фис, Зверев, Медведев, Ходар, Фонсека смогут посоревноваться с Синнером. Но я не думаю, что с ним кто-то может соревноваться в пяти сетах. Говорят, что Янник не так силён физически, а мы видели, что ему становится плохо в жаркую погоду или в продолжительных матчах. Но продолжительные и качественные матчи, в которых Синнер испытывал трудности, были против Карлоса Алькараса, а другие он достаточно спокойно выигрывает. Не думаю, что на «Ролан Гаррос» кто-то сможет навязать итальянцу такую борьбу, чтобы он запутался, нервничал и ошибался. Думаю, что это будет турнир Янника Синнера», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

