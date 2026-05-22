Надаль рассказал о самом запоминающимся финале «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль ответил на вопрос о своём любимом финале на «Ролан Гаррос».

«Возможно, первые два сета финала 2020 года. Очень, очень особенный матч. Это был год пандемии COVID‑19: мы играли на «Ролан Гаррос» позже в сезоне, в гораздо более холодных условиях, — в финале против Новака, — и было ощущение, что, вероятно, в тот год я считался менее явным фаворитом. Мне удалось поднять уровень своей игры особым образом», — приводит слова Надаля CNN.

В финале «Ролан Гаррос» — 2020 Рафаэль Надаль обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5 в условиях холодной погоды из‑за переноса турнира на осень по причине пандемии COVID‑19.