Надаль рассказал о самом запоминающимся финале «Ролан Гаррос»
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль ответил на вопрос о своём любимом финале на «Ролан Гаррос».
«Возможно, первые два сета финала 2020 года. Очень, очень особенный матч. Это был год пандемии COVID‑19: мы играли на «Ролан Гаррос» позже в сезоне, в гораздо более холодных условиях, — в финале против Новака, — и было ощущение, что, вероятно, в тот год я считался менее явным фаворитом. Мне удалось поднять уровень своей игры особым образом», — приводит слова Надаля CNN.
Ролан Гаррос (м). Финал
11 октября 2020, воскресенье. 16:10 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|5
|
|6
|7
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
В финале «Ролан Гаррос» — 2020 Рафаэль Надаль обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5 в условиях холодной погоды из‑за переноса турнира на осень по причине пандемии COVID‑19.
