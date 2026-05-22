Макинрой — о Радукану: на Уимблдоне у неё будет больше шансов совершить что-то большое

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о возможностях британки Эммы Радукану после того, как она возобновила сотрудничество с Эндрю Ричардсоном, с которым выиграла US Open — 2021.

«Меня поразило, что она вообще уволила тренера. Я такой: «Зачем, чёрт возьми, избавляться от тренера через пару недель или месяц после того, как ты выиграла US Open?» Я никогда этого не понимал. Был удивлён, потому что спортсмены очень суеверны, не меняют выигрышную формулу. Ты пришла ниоткуда и выиграла этот US Open так, как она это сделала, для меня было бы бессмысленно поступать так, как она.

Для меня трава явно была бы более комфортной возможностью для неё против топ‑игроков. Не вижу, чтобы она была почти так же уверена на грунте. Думаю, это её наименее комфортная поверхность.

Она всё ещё молода. Не знаю, в какой она сейчас физической форме, в плане психики — есть много моментов, с которыми я не до конца знаком. Но я бы, безусловно, надеялся, что, хотя на Уимблдоне на неё будет гораздо больше давления, у неё будет намного больше шансов совершить там что‑то большое», — приводит слова Макинроя TNT Sports.

