Хенмэн считает, что Радукану приняла верное решение, возобновив работу с Ричардсоном

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн считает, что британка Эмма Радукану приняла правильное решение, когда вернула Эндрю Ричардсона в свою команду перед Открытым чемпионатом Франции.

«Я очень надеюсь, прежде всего, что Эмма подтянута и здорова. Это должен быть приоритет No 1. Радостно, что Эмма снова работает с Эндрю Ричардсоном, и теперь я надеюсь, что все проявят немного терпения.

Надеюсь, она останется с ним, потому что ей нужна последовательность и преемственность, а это придёт с матчами на корте. Нужно набирать физическую выносливость, чтобы соревноваться на высшем уровне, и ей нужно набрать инерцию в матчах. Он очень сдержан и отлично разбирается в игре. Он сам был хорошим игроком и знает Эмму много лет, с тех пор как она была молодой.

У них, очевидно, есть история с US Open, так что будет интересно посмотреть, как всё это будет развиваться. Грунт — самая трудная для неё поверхность, поэтому я не ожидаю больших результатов на «Ролан Гаррос», потому что трава для неё гораздо более подходящая. Поэтому ей нужно использовать этот короткий отрезок на грунте, чтобы подготовиться к траве, где, как мы знаем, внимание к ней будет чрезвычайно сильным», — приводит слова Хенмэна Tennis365.