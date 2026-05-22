Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хенмэн считает, что Радукану приняла верное решение, возобновив работу с Ричардсоном

Хенмэн считает, что Радукану приняла верное решение, возобновив работу с Ричардсоном
Комментарии

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн считает, что британка Эмма Радукану приняла правильное решение, когда вернула Эндрю Ричардсона в свою команду перед Открытым чемпионатом Франции.

«Я очень надеюсь, прежде всего, что Эмма подтянута и здорова. Это должен быть приоритет No 1. Радостно, что Эмма снова работает с Эндрю Ричардсоном, и теперь я надеюсь, что все проявят немного терпения.

Надеюсь, она останется с ним, потому что ей нужна последовательность и преемственность, а это придёт с матчами на корте. Нужно набирать физическую выносливость, чтобы соревноваться на высшем уровне, и ей нужно набрать инерцию в матчах. Он очень сдержан и отлично разбирается в игре. Он сам был хорошим игроком и знает Эмму много лет, с тех пор как она была молодой.

У них, очевидно, есть история с US Open, так что будет интересно посмотреть, как всё это будет развиваться. Грунт — самая трудная для неё поверхность, поэтому я не ожидаю больших результатов на «Ролан Гаррос», потому что трава для неё гораздо более подходящая. Поэтому ей нужно использовать этот короткий отрезок на грунте, чтобы подготовиться к траве, где, как мы знаем, внимание к ней будет чрезвычайно сильным», — приводит слова Хенмэна Tennis365.

Материалы по теме
Макинрой — о Радукану: на Уимблдоне у неё будет больше шансов совершить что-то большое
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android