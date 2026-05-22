Петрова: Джокович будет опасен для многих

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова считает, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 39-летний сербский теннисист Новак Джокович будет опасен для многих игроков на «Ролан Гаррос» — 2026.

«С опытом и именем Джоковича он ещё может потрепать нервы многим. Может ли Новак выигрывать пятисетовые матчи – уже, конечно, вопрос. Хватит ли физики? Но он себя берёг, снимался с турниров. Может, решил попробовать себя на земле, где он играет очень хорошо. Джокович будет опасен для многих на «Ролан Гаррос», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.