Мирра Андреева — о матче с француженкой: надеюсь, публика не будет слишком сурова ко мне

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с представительницей Франции Фионой Ферро на «Ролан Гаррос» в Париже.

«Играть против француженки никогда не бывает просто, особенно в Париже, потому что, очевидно, публика будет очень сильно её поддерживать — и это совершенно нормально. У меня есть опыт прошлого года, особенно после матча в четвертьфинале, так что я более‑менее понимаю, чего ожидать. Я подготовлюсь к матчу как к любому другому, и посмотрим, что получится. Надеюсь, публика не будет слишком сурова ко мне. Думаю, это будет очень увлекательный матч», — приводит слова Мирры Punto de Break.