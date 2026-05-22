Селиваненко оценил шансы Медведева на «Ролан Гаррос»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил шансы чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева на победу на Открытом чемпионате Франции — 2026.
«Даниил всегда один из тех, кто может претендовать на победу. Отсутствие в Париже Карлоса Алькараса и не совсем понятное состояние Янника Синнера может сделать сетку достаточно открытой», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, в прошлом сезоне на «Ролан Гаррос» Даниил Медведев в первом круге проиграл британцу Кэмерону Норри со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:4, 5:7. В этом году россиянин на старте соревнований сыграет с Адамом Уолтоном из Австралии.