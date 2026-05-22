Веснина: Джокович вопреки всему доказывает, что может совершать что-то невероятное

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина высказалась о фаворитах Открытого чемпионата Франции после того, как действующий чемпион соревнований Карлос Алькарас снялся с турнира.

«Не могу сказать, что отсутствие Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» прямо-таки убивает интригу, но сильно повышает шансы Янника Синнера на «Карьерный шлем». Но я могу назвать ещё одного человека – для меня одного из величайших теннисистов – Новака Джоковича. Он вопреки всему и всегда доказывает, что он может совершать что-то невероятное. Но время безжалостно, и Новаку нужно быть готовым физически. Мы не знаем, в какой он сейчас форме, потому что он сыграл лишь один турнир в Риме и проиграл в первом круге юному Прижмичу. Но он тот человек, который может остановить Янника Синнера», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

