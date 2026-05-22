Вихлянцева: фееричные результаты Мирры на ТБШ уже где-то рядом

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о возможностях восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на предстоящем «Ролан Гаррос» — 2026.

«Мирра Андреева играет много турниров. Есть хорошие выступления, титулы и финалы. В паре с Дианой Шнайдер они отлично сыграли в Мадриде, выиграли титул в Риме. Мирра во многих интервью говорит, что она не устаёт. Мне понравилась её игра в Мадриде, когда она вела себя спокойно, по-взрослому. Андреева прогрессирует, становится лучше. У неё есть тренировочная неделя, чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос». Хотелось бы верить, что наконец на ТБШ Мирра порадует фееричными результатами. Учитывая количество её титулов на «Мастерсах», мне кажется, что это уже где-то рядом», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.