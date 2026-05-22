Янчук: естественно, Джокович не выиграет «Ролан Гаррос». Полуфинал в лучшем случае

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 39-летний сербский теннисист не сможет выиграть Открытый чемпионат Франции — 2026.

«Новаку надо отдать дать уважения за все рекорды, которые будут ещё долго держаться. Ветеран! Естественно, он не выиграет «Ролан Гаррос» – это будет четвертьфинал или полуфинал в лучшем случае. На грунте всё-таки надо бегать долго, а Джокович уже не так молод», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошлом сезоне на «Ролан Гаррос» Джокович дошёл до полуфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

