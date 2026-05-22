Петрова поделилась ожиданиями от выступления Медведева на «Ролан Гаррос»

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова поделилась ожиданиями от выступления чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Даниил Медведев действительно провёл хороший грунтовый сезон. Будем надеяться – мы бы очень хотели увидеть хорошее выступление Даниила на «Ролан Гаррос». Для Дани грунт не самое любимое покрытие, и он сам об этом говорит. Но если будет тепло и солнечно, корт будет более плотным, и Медведев сможет играть в более быстрый теннис. Это было бы здорово для него. Даниил – игрок с большим опытом, который нащупал и поменял свою игру. Шанс всегда есть, нужно стараться и идти до конца», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.